محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية مديرية التربية والتعليم لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزاره التربية والتعليم، على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال طلاب الشهاده الاعداديه لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة .

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ 142713 طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحانية ما بين 775 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة تستوعب 141530 طالب وطالبه و 10 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية تستوعب 1100 طالب وطالبه بالإضافة الي 8 لجان لطلاب مدارس الامل تستوعب 71 طالب وطالبه و لجنه لطلاب مدارس النور تستوعب 10 طلاب ولجنه بمستشفي 57357 تضم طالبين وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة, لافتا الي أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ .