متحف تل بسطا يفتح أبوابه مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف.. غدا

احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام، يفتح متحف تل بسطا أبوابه غداً السبت مجاناً للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف بهذه المناسبة .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها .

ومن جانبه أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18مايو من كل عام ، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرض مؤقت بعنوان (العلم والمعرفة عند المصرى القديم ) يعرض فيه" تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد - لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر - مُستنسخ لهيئة الكاتب المصري" وذلك في الفترة من 18مايو حتى نهاية شهر مايو الجارى .

فضلاً عن قيام أقسام " البحث العلمى ، والباحثين والدارسين ، والتعليمى" بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلميه والورش الفنيه خلال شهر مايو تتضمن " المعبود جحوتي وأدوات الكتابة عند المصري القديم - قواعد البحث العلمي -منحوتات من الحضارة المصرية القديمة- المسرجة ) .

كما يستقبل متحف تل بسطا ، طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهى بالمتحف يتضمن (عرض فيلم تسجيلى - تلوين على الوجه – كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة ) وذلك يوم 19 مايو الجارى بالتنسيق مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف .

وأضاف مدير متحف تل بسطا إن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال غدا مجاناً ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.