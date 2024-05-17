فتحي عبد الوهاب وهاني خليفة أبرز المكرمين في ختام مهرجان "الفيمتو آرت الدولي" للأفلام القصيرة

شهد مسرح نهاد صليحه حفل ختام مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة الذي تنظمه أكاديمية الفنون فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.

يقام المهرجان تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان.

وكرم المهرجان علي هامش حفل الختام، عدد من الشخصيات الفنية أصحاب الأعمال المميزة، المخرج هاني خليفة، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج وائل فرج، المخرج أحمد تمام وكرمت إدارة المهرجان أعضاء الهيكل الإداري للمهرجان وهم لبني الإمام نائب مدير المهرجان، الكاتب الصحفي تامر طه مسئول المركز الصحفي، عمرو نبيل مدير فاعليات المهرجان، مريم أحمد ومحمد هشام التجهيزات الفنية، جوري الباجورى لجنة العلاقات العامة.

يذكر أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان الي أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية ،مسابقة الفيديو الإبداعي ( سوشيال ميديا ) ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلم من ٦ دول وهم ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا ) .