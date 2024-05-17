المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105"

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة، أنها تمكنت من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة مركفاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" كما فجر المـــجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان.كما ذكر المركز الفلسطسينى للإعلام.

كما تمكنت المقاومة من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع "BKC" وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة. مرات.

وتمكنت المقاومة أيضا بقنص قناصاً صهيونياً في شارع أبو العيش في محور التقدم مخيم جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر.