غدا انطلاق مارثون الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية

ينطلق غدا السبت مارثون الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية حيث يؤدي 142 الف 713 طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

واكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية. لافتا الي ان عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة بلغ 141 ألف 530 طالب وطالبة موزعين علي 775 لجنة.

فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1100 داخل 10 لجان ، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأمل 71 طالب وطالبة داخل 8 لجان.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية النور 10 طلاب داخل لجنة واحده ، اما عدد طلاب مستشفى 57357 طالبين داخل لجنة واحدة.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم وعلى توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد أنه اطمئن علي جميع اللجان لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة وكذلك الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

من جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مؤكدا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.