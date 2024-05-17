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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إنقاذ مواطن أصيب بمغص كلوي حاد أثناء قيادة سيارته بطريق أسيوط الغربي

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الشرطة بالفيوم والمسعفون التابعون لمرفق إسعاف بالمحافظة من إنقاذ مواطن تعرض لمغص كلوي حاد، أثناء قيادة سيارته علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة التابعة لمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بتعرض مواطن لمغص كلوي حاد أثناء قيادة سيارته بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود مواطن يدعى كريم ع 26 سنة، بالقرب من كمين الروس الواقع علي الطريق، ومصاب بمغص كلوي حاد، وتم نقل المصاب الى مستشفى الفيوم العام.

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