تسلط الضوء على المشروعات القومية.. إعلام بني سويف تطلق مجلة "المواطن X"

الجمعة 17/مايو/2024 - 11:41 م

أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة مجلة بعنوان "المواطن X.. حلم الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة بالكلية، في إطار إعداد مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،

تضمنت المجلة أربعة أبواب رئيسية الباب الأول عن الشباب ويحمل اسم "شبابيك"، والثاني عن المرأة باسم "هن"، والثالث عن ذوي الهمم باسم "همم"، والأخير عن المشروع الجامع الشامل لأهداف التنمية المستدامة حياة كريمة بمسمي "كتف في كتف".

وأشارت لجنة الإشراف على المجلة والمكونة من الدكتور أحمد عطيه مدرس الصحافة، والدكتورة فاطمة الأباصيري مدرس الصحافة، والدكتورة يسرا عكوش المدرس المساعد بقسم الصحافة إلي أن الهدف الأساسي لاختيار فكرة المجلة جاءت للطلاب إيمانًا منهم بحركة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية البلاد على صعيد كافة قطاعات الدولة والتى تشمل الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والطاقة والصناعة والزراعة.

وعن أهم الموضوعات الصحفية داخل المجلة أوضحت لجنة الإشراف أن الطلاب أجروا ثلاث حوارات صحفية مع ثلاث وزراء وهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقًا، لتوضيح أبرز ما تقدمه الجمهورية الجديدة كلًا في مجاله. جدير بالذكر أن الطلاب لم يكتفوا بذلك فقاموا ولأول مرة في تاريخ مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإطلاق تطبيق إلكتروني تحت مسمي "نورني" للخدمات المتكاملة على "جوجل بلاي"، كما أطلقوا مدونة إلكترونية تحمل ذات اسم المجلة.