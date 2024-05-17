خطوة لتكرار الإنجاز.. ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس

واصلت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، تألقها في بطولة بارما المفتوحة، ذات الـ125 نقطة، لتتأهل إلى النهائي بعد فوزها على المكسيكية ريناتا زارازيوا بمجموعتين دون رد.

تغلبت ميار شريف المصنفة رقم 80 عالميًا على زارازيوا المصنفة رقم 103 عالميًا، بنتيجة 6-4 و 6-4 في مباراة نصف النهائي التي استغرقت ساعة و38 دقيقة.

سيطرت على مجريات المباراة، وكسرت إرسال منافستها 5 مرات مقابل 3 مرات فقط لنظيرتها المكسيكية.

وتأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس، لتواجه غدًا السبت، السلوفاكية أنا كارولينا سشيميدلوفا، المصنفة رقم 67 عالميًا.

خطوة وحيدة

كانت ميار شريف، توجت بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس عام 2022، إذ تبتعد عن تكرار هذا الإنجاز خطوة واحدة.

وتشارك ميار شريف في بطولة بارما المفتوحة للتنس، التي تقام في إيطاليا خلال الفترة من 13 حتى 18 مايو الجاري.