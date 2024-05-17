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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البيت الأبيض: يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورًا، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
ولفت، أن الولايات المتحدة لديها خطة أمنية قوية لتأمين الرصيف البحري في القطاع.
وتابع البيت الأبيض: "تركيزنا الأساسي على تقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة"

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