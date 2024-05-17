البيت الأبيض: يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورا

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورًا، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ولفت، أن الولايات المتحدة لديها خطة أمنية قوية لتأمين الرصيف البحري في القطاع.

وتابع البيت الأبيض: "تركيزنا الأساسي على تقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة"