اليوم العالمي للمتاحف.. عرض قطعة نادرة بمتحف الأقصر

تحتفل متاحف محافظة الأقصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهي متحف الأقصر للفن المصري القديم ومتحف التحنيط، باليوم العالمي للمتاحف، الذى يوافق يوم 18 مايو من كل عام كما حدده المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977، حيث يفتح المتحفين أبوابهما مجاناً، غدا السبت، بالمجان، أمام الزائرين المصريين، كما يمكن لزائري هذه المتاحف في هذا اليوم، المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجانا للتعرف على كل متحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة.

عرض قطعة نادرة

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، عرض قطعة أثرية هامة عبارة عن شخص واقف بمسند من الخلف يظهر حول عنقه ما يمثل (ذهب الشرف)، وهو تمثال مصنوع من الحجر الرملي الملون، ويعود إلى عصر الدولة الحديثة وبالتحديد الأسرة 18.

وأشارت إدارة متحف الأقصر إلى أن التمثال يظهر علي ذراعه الأيمن أسورتان عريضتان واحده حول المعصم والأخرى حول الذراع، كما يوجد على الذراع الأيسر إسورة تظهر العقبة المصرية الطويلة باللون الأبيض والشعر المستعار باللون الأسود ويأتي الجسم باللون الأحمر، يمسك بيده اليمني ما يمثل المنديل واليد اليسرى مقبوضة.

وتابعت الإدارة، أن المتحف ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان " التعليم في مصر القديمة "، ويضم مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على التعليم في مصر القديمة وأدوات الكتابة، كما يقيم المتحف عدد من الورش الفنية عن أدوات الكتابة المعروضة بالمتحف وتصميمها بالصلصال، وعرض فيلم يشرح للأطفال كيفية صناعة ورق البردي والكتابة عليه، وسلسلة من المحاضرات العلمية.

متحف التحنيط ينظم معرضاً مؤقتاَ

أما في متحف التحنيط، ينظم المتحف معرضاً اثرياً مؤقتا تحت عنوان "عمود جد"، يقام داخل قاعة العرض المتحفي، كما ينظم بالتعاون مع مدرسة العوامية الرسمية للغات حفلا فنياً، بإلاضافة الي ورش فنية وتعليمية.

يذكر أن متحف الأقصر للفن المصري القديم أنشئ خصيصًا لإعادة إحياء الفن بمدينة طيبة القديمة، ويضم أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة، وأكثر من 3000 قطعة محفوظة داخل المخازن المتحفية، ويتكون من 5 قاعات للعرض، هي القاعة الأولى، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني، ويعرض المتحف أيضًا بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تم اكتشافها بوادي الملوك بالأقصر في عام 1922، مثل الرأس النادر للربة حتحور وعجلة الفرعون الحربية.

ويقع متحف الأقصر للفن المصري القديم على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة الأقصر بجنوب مصر، وتم افتتاح المتحف للزيارة في 12 ديسمبر عام 1975 م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، وفي عام 1991 م افتتحت قاعة الخبيئة والتي تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التي عثر عليها بمعبدالأقصر عام 1989م.

أما متحف التحنيط بالأقصر، يقع على كورنيش النيل شمال معبد الأقصر، ويهدف هذا المتحف إلى إبراز تقنيات فن التحنيط الفرعوني القديم التي طبقها قدماء المصريين على العديد من المخلوقات وليس على البشر فقط، حيث تعرض في هذا المتحف الفريد مومياءات لقطط وأسماك وتماسيح.

كان المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، قد أعلن إتاحة المتاحف التابعة له للزيارة بالمجان أمام المواطنين المصريين، في اليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 مايو من كل عام، في إطار إستراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهوره من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وأسس المجلس الدولي للمتاحف، اليوم العالمي للمتاحف ICOM عام 1977م واعتبر 18 مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني، حيث يهدف إلى إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور، ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع، ولتف النظر إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.