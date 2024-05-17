عملاق الدوري التركي يزاحم موناكو على ضم محمد عبد المنعم

دخل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام عملاق الدوري التركي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى نادي جالطا سراي التركي، اهتمامًا قويًا بنجم خط دفاع الأهلي محمد عبدالمنعم، من أجل الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويزاحم جالطا سراي نظيره موناكو الفرنسي على ضم عبدالمنعم من الأهلي، في ظل رغبة قلب دفاع المنتخب الوطني في خوض تجربة احتراف أوروبية بعد تألقه مع المارد الأحمر والفراعنة خلال الفترة الماضية.

وبحسب الصحفي الفرنسي الموثوق «سانتي أونا»، فإن جالطا سري وموناكو يرغبان في الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم.

جالطا سراي وموناكو يرغبان في التعاقد مع محمد عبدالمنعم

وأضاف أونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أن صاحب الـ25 عامًا هو أحد أفضل قلوب الدفاع على مستوى قارة أفريقيا، ويريد اللعب في أوروبا خلال الصيف المقبل.

ويقدم محمد عبدالمنعم مستويات رائعة مع الأهلي، وتوج معه بالعديد من البطولات، أبرزها، مساهمته في حصول فريق القلعة الحمراء على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي، للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.