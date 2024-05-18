معمل التشخيص بمعهد أمراض النباتات يحصل على اعتماد «إيجاك»

أعلن الدكتور محسن أبورحاب القائم بأعمال مدير معهد امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية اعتماد (إيجاك)، لمعمل تشخيص وتعريف الفيروسات Plant Virus Identification and Diagnosis Lab (PVIDL)، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات، طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية للفحص 17025:2017ISO/IEC للسنه الخامسة على التوالي حيث تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019.

واوضح «أبورحاب»، أنه تم تجديد الاعتماد للمعمل، للكشف عن الأمراض الفيروسية التؤمية التي تصيب محصول الطماطم، ومنها فيروس اصفرار وتجعد اوراق الطماطم (TYLCV) والامراض الفيتوبلازمية والتى تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامة ومحاصيل الزينة والنخيل واشجار الفاكهة بالاضافه الى الكشف عن فيروسات البطاطس (PVY,PVX,PLRV) و هي تعتبر من اهم الفيروسات الحجرية التي تصيب البطاطس و التي تعتبر احد اهم المحاصيل التصديرية و التي تؤثر عليها كما ونوعا، وجار العمل على توسيع مجال الاعتماد.

وأشار إلى أن الهدف من انشاء المعمل كان بحثيا وخدميا حيث يقوم المعمل بتطوير طرق فحص جديده متخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية وكذلك فحص النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات وذلك حفاظاً على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية وذلك فى وقت سريع وبكفاءة عالية.

ولفت إلى أن المعمل يشارك فى برامج حصر الأمراض الفيروسية فى مصر طبقا لخطة قسم بحوث الفيروس والفيتوبلازما كما يوفر المعمل كافة المعلومات الفنية والعلمية اللازمه لاجراء تقييم مخاطر الفيروسات النباتية كما يقوم المعمل بتدريب شباب الباحثين والاخصائيين على الطرق الحديثة لفحص وتشخيص الامراض الفيروسية كما يشارك المعمل فى تقييم النباتات للمقاومة للفيروسات.

وأشار «أبورحاب» إلى أن المعمل يقوم بفحص أكثر من 1000 لوط عينات سنويا تشمل «الطماطم - النخيل - البطاطس وغيرها من محاصيل الخضر - الفاكهة و الزينة».

يذكر أن معمل تشخيص وتعريف الفيروسات يستخدام احدث البروتوكولات والنظم القياسية الدولية في الفحص كما يقوم المعمل بتطوير طرق التشخيص المعملية وتوفير أحدث الأجهزه لتتناسب نتائج المعمل بما يتناسب مع المتطلبات العالمية كما يضم نخبة من شباب الباحثين المدربين بكفاءة عالية على إتمام عملية الفحص.



