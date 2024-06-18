تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست يطالبون بانتخابات جديدة

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أمام الكنيست، مساء أمس الإثنين; للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليون المحتجزون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات "لا، لن نوافق على حكومة متهورة.. لا للفاشية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المتظاهرين رددوا بأن نتنياهو "مذنب" فيما يتعلق بالإخفاق الذي أدى إلى هجوم "طوفان الأقصى" على إسرائيل، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وطالبوا بأن تجرى انتخابات مبكرة.

من جانبه، دعا رئيس حزب العمل يائير جولان إلى إجراء "انتخابات مبكرة وسريعة"، مشددا على أن "الحكومة المتهورة يجب أن تعود إلى ديارها".

وقال جولان - في حديثه للصحفيين خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب العمل في الكنيست - إن "إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة، تتمثل في حزب الله في لبنان وإيران"، وأن "الحكومة ضعيفة وفاشلة وغير قادرة على التعامل مع هذه التهديدات"، ويجب أن يتم استبدالها.

وأضاف: "سوف يتوسع الاحتجاج ويتعزز وينمو.. أولئك الذين لا يريدون تحديد موعد مبكر للانتخابات سيجدون أنفسهم منجرفين إلى هناك بسبب ضغط الشارع وإرادة الشعب والشعور المتزايد بالاشمئزاز".

وفي المظاهرة المناهضة للحكومة خارج الكنيست، قال عضو الكنيست المعارض موشيه تور-باز من حزب (يش عتيد) إنه خرج لدعم المتظاهرين وأنه يتعين الذهاب إلى الانتخابات وتغيير الحكومة.

وردا على سؤال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن إسقاط الحكومة، أجاب النائب بالإيجاب.

وفي المظاهرة، دعا زعيم الاحتجاج المناهض للحكومة، شيكما بريسلر إلى إجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع حماس يسمح بعودة جميع الرهائن.

وقالت: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، سمعنا عضو مجلس الوزراء الحربي السابق جادي أيزنكوت يقول إن رئيس الوزراء يخضع لسيطرة الكاهانيين وغير قادر على اتخاذ القرارات".

وأضافت أمام آلاف المتظاهرين: "بعد ما حدث في 7 أكتوبر، وفي ظل تطرف هذه الحكومة وإنكارها لفشلها، عليها إعادة التفويض إلى الشعب".

واتهمت بريسلر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستمتاع بمقتل جنود إسرائيليين، وقالت إن إسرائيل "لديها رئيس وزراء يبتسم عندما يطرق ضباط الجيش الإسرائيلي أبواب المزيد من العائلات لإبلاغهم بوفاة أحبائهم".