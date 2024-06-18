البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا

قام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين 2024، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى كاتدرائية السيّدة العذراء Notre-Dame في مدينة ستراسبورغ – فرنسا.

ورافقه في هذه الزيارة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والمونسنيور أنيس شعبو كاهن إرساليات ستراسبورغ وبوزانسون وبلفورت، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

استُقبِله من المونسنيور Roudi VIGNERON النائب الأسقفي لشؤون الكاثوليك الشرقيين في أبرشية ستراسبورغ اللاتينية، والذي قام بشرح تاريخ الكاتدرائية وأهمّ أقسامها.

وجال البطريرك في أرجاء الكاتدرائية، ورفع الصلاة من أجل الكنيسة والمؤمنين في ستراسبورغ، وفي فرنسا بشكل عام، كي يبقوا أمناء لإيمانهم بالرب يسوع ودعوتهم لاتّباعه رغم التحدّيات الكثيرة.

كما تضرّع إلى الرب بشفاعة مريم العذراء من أجل أبناء الكنيسة في كلّ مكان، ولا سيّما من أجل كنيستنا السريانية الكاثوليكية، أساقفةً وإكليروسًا ومؤمنين، كي يتابعوا شهادتهم للرب المخلّص في خضمّ هذا العالم المتلاطمة أمواجه، متّكلين على الرب الذي وعدهم أن يبقى مع الكنيسة حتّى انقضاء العالم.

وصلّى من أجل إحلال السلام والأمان في الشرق والعالم، كي ينعم جميع الناس بالطمأنينة والاستقرار والعيش الكريم.