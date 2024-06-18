حلو الكلام.. بسيط كالماء

لا تهرب منِّي إلى الشوارع الكئيبة فتحت لك الباب تعال. أدخل. قبِّلني. حدِّثني. نم معي. فعند المنعطف ينتظرونك ببندقيَّة ملقَّمة النهاية غدًا: البارحة تعارفنا اليوم قبَّلتك وغدًا سنفترق. البداية غدًا: البارحة حدثت المذبحة اليوم دفنوا الموتى وغدًا ستحدث مذبحة جديدة. غدًا، صديق قديم: (إنَّهم يموتون بالآلاف في سجون سانتياغو) غدًا، فلكي عجوز: (برج الحوت سيذهب إلى الجحيم) غدًا، فلاَّحة طويلة: (الأمطار قليلة هذا العالم) غدًا...
رسالة إلى امرأة مجهولة: (أريد أن أحدِّثك طوال شهر أيلول). حارٌّ كجمرة بسيط كالماء واضح كطلقة مسدَّس وأريد أن أحيا ألا يكفي هذا أيَّتُها الأحجار التي لا تحبُّ الموسيقى؟.