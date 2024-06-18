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الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حلو الكلام.. بسيط كالماء

رياض الصالح الحسين
رياض الصالح الحسين
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لا تهرب منِّي
إلى الشوارع الكئيبة
فتحت لك الباب
تعال. أدخل. قبِّلني.
حدِّثني. نم معي.
فعند المنعطف ينتظرونك
ببندقيَّة ملقَّمة
النهاية غدًا:
البارحة تعارفنا
اليوم قبَّلتك
وغدًا سنفترق.
البداية غدًا:
البارحة حدثت المذبحة
اليوم دفنوا الموتى
وغدًا ستحدث مذبحة جديدة.
غدًا، صديق قديم:
(إنَّهم يموتون بالآلاف في سجون سانتياغو)
غدًا، فلكي عجوز:
(برج الحوت سيذهب إلى الجحيم)
غدًا، فلاَّحة طويلة:
(الأمطار قليلة هذا العالم)
غدًا...

رسالة إلى امرأة مجهولة:
(أريد أن أحدِّثك طوال شهر أيلول).
حارٌّ كجمرة
بسيط كالماء
واضح كطلقة مسدَّس
وأريد أن أحيا
ألا يكفي هذا
أيَّتُها الأحجار التي لا تحبُّ الموسيقى؟.

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