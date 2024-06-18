الأنبا بشارة يترأس قداس افتتاح اليوم الإرسالي

ترأس صباح اليوم الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها القداس الإلهي وبمشاركة الأب متي رزق مسؤول الإرسالية بالإيبارشية والفريق الإرسالي والأب يوساب أيوب والأب ميخائيل إبراهيم والأب فادي فاروق والأب عبد المسيح لمعي والأب مايكل وليم والأب مينا القمص متي والأخوات الراهبات.

وذلك بكاتدرائية ام النعم الإلهية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي وألقى المطران كلمة انطلاقا من القديس لوقا ٢٤ انفعت اعينهما وعرفاه كل مسيحي مدعو للشهادة والرسالة.

وتخلل البرنامج فقرات ترانيم ولقاء حول الشعار وانفتحت أعينهما وعرفاه. نعرف بيسوع بسر الافخارستيا ونعيش حياة الارسالية انطلاقا من القداس الإلهي.

قدم الفريق الرياضي صناع الفرح فقرات العاب وترفيه ومسابقات جماعية.

اختتم اللقاء بالصلاة وتوزيع هدايا تذكارية.

خدمة ورسالة مثمرة لمجد الله الأعظم.