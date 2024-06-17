شعر بإعياء على جبل عرفات.. وفاة أول حاج من الوادي الجديد

توفي عبد الفتاح عكاشة، من قرية تنيدة بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أثناء أدائه مناسك الحج هذا العام، حيث شعر بإعياء وهو على جبل عرفات وجرى نقله إلى مستشفى عرفات لتلقي العلاج اللازم ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وقال محمد أنيس، أحد جيران المتوفي بمحافظة الوادي الجديد، إن أبناءه وأفراد عائلته تلقوا خبر وفاته اليوم، مشيرًا إلى أن الحاج عبد الفتاح توفي بملابس الإحرام وكانت أمنيته الأخيرة قبل سفره أن يتوفاه الله في الحج وبالفعل استجاب الله لدعوته وتوفي وهو يؤدي مناسك الحج كما لفظ انفاسه الأخيرة بمستشفى بعرفات لابسا احرامه وكان يلتقط صورة تذكارية له قبل وفاته بملابس الإحرام التي توفي بها.

سيقام له عزاء أمام منزله بقرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد

وفي سياق متصل أعلن عدد من افراد اسرته بالوادي الجديد انه سيتم دفنه في السعودية بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وان ابنائه واهله استقبلوا خبر وفاته بالصبر والسكينة وسيقام له عزاء أمام منزله بقرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد غدا الثلاثاء .