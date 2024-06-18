البطريرك السرياني يزور دير الرهبان الدومينيكان في مدينة ستراسبورغ - فرنسا

قام ظهر أمس الإثنين 2024، البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى دير الرهبان الدومينيكان في مدينة ستراسبورغ – فرنسا.

ورافقه في هذه الزيارة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

واستُقبِله من الراهب الدومينيكي المونسنيور أنيس شعبو كاهن إرساليات ستراسبورغ وبوزانسون وبلفورت، والآباء الرهبان والإخوة المبتدئون الذين رحّبوا بغبطته باسم رئيس الدير الأب Jean-Baptiste والغائب عن المدينة، وكان قد شارك في استقبال البطريرك في اليوم السابق خلال القداس الذي احتفل به البطريرك للإرسالية السريانية في ستراسبورغ.

وبعدما أدّى البطريرك الصلاة في كنيسة الدير، جال في أرجائه، وتعرّف على الآباء والإخوة الرهبان، واطّلع على أبرز الأعمال والنشاطات التي يقومون بها، وشجّعهم على متابعة شهادتهم للرب بعيش الأمانة للمشورات الإنجيلية، والنهل من العلوم الكنسية، وخدمة الكنيسة والمؤمنين، لما فيه تمجيد اسم يسوع وخلاص النفوس.

بعدئذٍ منح البطريرك الآباءَ والإخوةَ الرهبان البركة الأبوية.