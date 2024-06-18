وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل

هنيئًا لهم حُسن الخاتمة، هكذا يعبر أبناء محافظة كفر الشيخ، عند سماعهم بوفاة وارتقاء حاج أو حاجة من الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المشاعر المقدسة، أثناء تأديتهم مناسك الحج، هذا العام، وكأنها مكافأة لنهاية سعيدة، بعد رحلة من العطاء والبذل في الحياة الدنيا، فعلي مدار اليومين الماضيين، تواترت الأخبار لبعض ذوي الحجيج عبر الهواتف المحمولة، بأن أبًا أو أمًا أو أخًا أو زوجًا أو زوجة، قد فارقوا الحياة وهم علي صعيد عرفات، أو أثناء الطواف بالبيت الحرام،" الكعبة المشرفة"، الأمر الذي تتضارب فيه المشاعر، ما بين الحزن والأسى بسبب فراق الأحبة، وبين الرضا والغبطة بحسن الخاتمة والموت في صعيد العتبات المقدسة.

وطبقًا لما تم رصده حتى الآن، فقد تم الإعلان عن وفاة 10 من حجاج محافظة كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج، وهم: الحاج على أبو جوهر، من محافظة كفر الشيخ، خلال أداء مناسك الحج 2024، وأبلغ مرافقو الحاج المتوفى، فى العقد السادس من العمر، أسرته بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بخبر الوفاة، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه.

وتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل فى الحرم المكي، وتم دفنه فى الأراضى المقدسة، كما قامت أسرة الفقيد بأداء صلاة الغائب عليه فى مساجد قرية المجازر الشرقى، على أنّ تتلقى أسرته العزاء بمنزل العائلة بالقرية.

وجاءت وفاة الحاج على أبو جوهر، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى نساء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ووفاة الحاجة سحر حميدان، من نفس القرية مركز البرلس التى توفيت أثناء الطواف حول الكعبة.

كما تم الإعلان عن وفاة، الحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذى توفى أثناء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، من أبناء مركز سيدى سالم، أخصائية اجتماعية بمدرسة الزراعة بكفر الشيخ زوجه المرحوم ضابط قوات مسلحة معتصم حسن إبراهيم علوان.

ومن أبناء مركز مطوبس، تم الإعلان عن وفاة الحاج عماد السيد الخواجة، ووفاة الحاجة زمزم عبد البر عبد القوى، من أبناء مركز البرلس وتم صلاة الغائب على روحها بمسجد الكوم الأحمر البحري.

أيضًا تم الإعلان عن،وفاة الحاجة نادية القصبي،المقيمة بقري الخريجين بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ أثناء طوافها حول الكعبة.

كما تم الإعلان، عن وفاة الحاجة سامية رجب جاد من كفر الشيخ، أثناء رمى الجمرات تأدية لمناسك الحج.

وفي قرية روينة مركز كفر الشيخ، تم الإعلان عن وفاة الحاج أحمد الفخرانى من روينه كفر الشيخ أثناء تأدية مناسك الحج.

وطبقًا لما أكده أقارب الحجاج المتوفون في السعودية، فقد تم دفنهم بمقابر المعلاة بمكة المكرمة، بعد أن تم صلاة الجنازة عليهم، بالحرم المكي، بحضور عشرات الآلاف من المصلين.

FB_IMG_1718656386696

FB_IMG_1718656468166

FB_IMG_1718656397701

FB_IMG_1718656901142

FB_IMG_1718489175020

FB_IMG_1718654276844

FB_IMG_1718656382686