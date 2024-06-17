حل مشكلة الصرف الصحى بدير جبل الطير بالمنيا

انتقل الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الاثنين ثاني أيام عيدالأضحى المبارك، لحل مشكلة الصرف الصحي بشارع مارى يوحنا بدير جبل الطير بالوحدة المحلية لقرية بنى خالد بمحافظة المنيا.



حيث تواصل بعض المواطنين بدير جبل الطير ليلاً يستغيثون من مشكلة مجرى مياه الصرف الصحى بشارع مارى يوحنا بقرية دير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد.

على الفور انتقل الدكتور رئيس المركز إلى محل الشكوى وتم استدعاء معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية بنى خالد ،حيث توجهت سيارات الكسح إلى الشارع وتم شفط وكسح تجمعات مياه الصرف وتم تطهير مجرى الصرف الصحى وتم وضع الرمال (الحيبة) وتسويتها بالشوارع الرئيسية والجانبية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة ، لافتًا إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع الطلبات ،والشكاوى التي تصل بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني للاستجابة للشكاوى الواردة لها لتفاعل في العمل بجدية معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

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