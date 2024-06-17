إنقاذ 49 شخصا من الغرق في ثاني أيام عيد الأضحى بدمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

تسليم عدد 75 طفل تائه علي شواطئ دمياط لذويهم

وشهدت الشواطئ إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ و نقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات، حيث نجحت جهود الفرق فى إنقاذ ٤٩ حالة من الغرق وتسليم ط ٧٥ طفل تائه الى ذويهم.

وعلى جانب آخر امتلأت الساحات التى تم تجهيزها لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، كما انتظمت حركة النقل الداخلية لسيارات الأجرة بالمسارات المحددة لها ، علاوة على سير الأتوبيس السياحى والطفطف بطول شارع بورسعيد.

شهدت مراكز الشباب في مركز كفر البطيخ في محافظة دمياط مظاهر احتفالية في ثاني أيام عيد الاضحى حيث تم تنظيم فقرات من مسرح العرائس في عدد من مراكز الشباب في كفر البطيخ للاحتفال مع الأطفال.

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ان تلك الاحتفالات ضمن مبادرة العيد أحلى التي اطلقتها الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تجد فيها كافة الأعمار ما يناسبها من برامج ترفيهية أو رياضية التى استطاعت أن تجمع أفراد الأسرة المصرية و تسعى وزارة الشباب والرياضة لتحقيق رؤيتها بالريادة والتميز فى الإرتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.