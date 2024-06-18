يورو 2024.. منتخب فرنسا يتخطى النمسا بالنيران الصديقة

تخطى منتخب فرنسا، نظيره النمسا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تواجد كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، في تشكيل منتخب بلاده الأساسي ولعب حتى الدقيقة 90 بعد استبداله بزميله أوليفييه جيرو، ليغادر مبابي ملعب اللقاء مصابًا.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وحاول أكثر من مرة لهز شباك منتخب النمسا، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الديوك بهدف عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل ماكسيمليان فوبر لاعب منتخب النمسا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي منتخب فرنسا لمضاعفة النتيجة، في ظل استحواذ لاعبي المنافس على فترات، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي بهدف ذاتي.

يورو 2024

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع هولندا، بينما تجمد رصيد النمسا بلا نقاط في المركز الرابع والأخير، فيما حل منتخب بولندا ثالثًا بلا نقاط أيضًا.