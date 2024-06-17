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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة بإدارة أبشواي التعليمية أثناء تأدية مناسك الحج

هبة جلال احد المتوفيين
هبة جلال احد المتوفيين أثناء أداء مناسك الحج
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توفيت معلمة بإدارة أبشواي التعليمية تُدعى هبه جلال السباعي، وتعمل معلمه اقتصاد منزلي بمدرسه أبشواي الثانويه وتبلغ من العمر 49 عاما، من مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم. 

وسادت حالة من الحزن والأسي بمدينة أبشواي فور معرفتهم بنبأ وفاتها وتداولت صورتها عدد من الصفحات داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها.

وقالت فاطمة عيد أحد زملاء الحاجة المتوفاة، بإن الحاجة هبه كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائما تسال الله حسن الخاتمة وأن تلقى ربها على جبل عرفات وقد استجاب الله لطلبها فماتت في أفضل الأيام وأفضل العبادات وأفضل البقاع.

وأضاف بليغ حمدى بالعلاقات العامة لإدارة أبشواي التعليمية بأن اسرتها سوف تتلقي العزاء بمدينه أبشواي مسقط رأس الراحلة بعد صلاة العشاء أمام منزلها، وتعد هذه الحالة هي العاشرة من الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي السعودية من محافظة الفيوم. 

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