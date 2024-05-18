«النقض» ترفع اسم محمد أبوتريكة من قوائم الإرهاب

السبت 18/مايو/2024 - 02:06 م

أعلن المحامي خالد علي، صدور حكم من محكمة النقض يقضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

تفاصيل القضية والتطورات الأخيرة

تعود أصول القضية إلى عام 2017 عندما أدرجت محكمة الجنايات اسم محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 شخص آخر على قوائم الإرهاب، كما تقدمت النيابة العامة في أبريل 2018 بطلب لتمديد الإدراج لمدة خمس سنوات جديدة، استجابت محكمة الجنايات لهذا الطلب وقضت بإدراجهم مجددًا حتى عام 2023.

في خطوة جديدة، قام فريق الدفاع عن أبو تريكة بالطعن في قرار محكمة الجنايات لعام 2018 بموجب الطعن رقم 12 لسنة 2023، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع، قررت محكمة النقض قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.