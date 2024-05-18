25 مايو.. الحكم على انتصار بتهمة سب وقذف سايس

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حجز جلسات محاكمة الفنانة انتصار فى اتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي للحكم في 25 مايو الجاري.

ودفعت محامية الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهوره تمثل الإعلام المصري المحترم.

وطالب المحامي إيهاب سيد عبد الرحيم خلال جلسة المحاكمة بالتأجيل للاطلاع وبعد أن قدمت دفاع الفنانة عدة حوافظ في واقعة اتهامها، بها مستندات رسميه تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار اشتكوا من تعدي حراس العقارات بالمنطقة ومن ضمنهم السياس، عليهم تعديا وصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.