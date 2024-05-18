الشهادة الإعدادية 2024| امتحان اللغة العربية في مستوي الطالب المتوسط بالفيوم

أدى، اليوم السبت، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم إمتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، للفصل الدراسي الثاني لعام 2024م، وسط حالة من التأهب والإستعدادات المكثفه لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وكشف أحمد مسعود معلم لغة عربية للشهادة الإعدادية 2024 بأن الامتحان جاء بسيطا وفي مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت إجابة سؤال النحو كالتالي:

الإعراب

اللغة: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة (درجة)

الفكر: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة (درجة)

ب استخرج

١. اسم فاعل غير ثلاثي ( المؤرخون أو المبدعين ) (درجة)

٢. صيغة مبالغة ( يقظ )(درجة)

٣. اسم آلة جامد ( قلمك - سيفك )(درجة)

٤. اسم مكان ( مولد ) (درجة)

ج.

١ ٠ اسم فاعل اسم مفعول(درجة)

٢. أكثر استفادة (درجة)

د.

١. مزيد (درجة)

٢. لغو (درجة)

مجموع درجات النحو عشر درجات.

وأشارت الدكتورة أماني قرني، أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

كما صرحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024/2023م - الفصل الدراسي الثاني، بلغ 64 الف و876 طالب وطالبة، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيدًا، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكرًا، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

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