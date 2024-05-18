بقرار جامعي.. خالد فارس قائمًا بأعمال عميد لـ"جنوب مصر للأورام"

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً؛ بتكليف الدكتور خالد محمد فارس الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم، بمعهد جنوب مصر للأورام، ووكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام؛ لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للمعهد.

ووجه الدكتور المنشاوي، الدكتور خالد فارس؛ بضرورة مواصلة الجهد، والعمل؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المعهد؛ على مختلف المستويات الطبية، والبحثية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام؛ بمختلف محافظات صعيد مصر، علاوة على تحسين مستوى الأداء؛ في إنجاز الخطط، وتحقيق المستهدفات، وتحقيق المزيد من الانفرادات، والإضافات النوعية في خدمات المعهد.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، قراراً آخر؛ يتضمن تجديد تكليف الدكتورة نيفين عبد العظيم عبد الرحيم حسن الأستاذ المساعد بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.