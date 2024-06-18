المبعوث الأمريكي: العالم يمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة على حدود لبنان وإسرائيل

قال آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، عقب محادثاته في لبنان، ان العالم يمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، موضحا ان المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود.

واضاف مبعوث الرئيس الأمريكي في تصريحاته التي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ان التهدئة على الحدود سيسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل، لافتا إلى ان النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة.

وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي: ان مقترح الرئيس الامريكي جو بايدن للتهدئة قبله الوسطاء وإسرائيل ويجب على حماس قبوله، موضحا ان التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

واستطرد: “محادثاتي في لبنان وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكثر ووقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يضع حدا للنزاع.. مقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة”.