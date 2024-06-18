روسيا تنجح في تصميم نظام رؤية حراري جديد للتصويب لتدمير الطائرات المسيرة

أعلن مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكن القوات المسلحة ليس فقط من مواجهة القوارب المسيرة في البحر فقط، بل أيضًا سيعطي القوات إمكانية لتدمير الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية الكبيرة من طراز "بابا ياغا".



وأشار أوسلومنكو -في تصريح اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إلى أن نظام التصويب الجديد يمنح القوات المسلحة ميزة إضافية من خلال توسيع نطاق كشف السماء والبحر ما يمكن القوات المسلحة الروسية الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل وأسرع لإسقاط الطائرات المسيرة وكذلك السفن المسيرة، وذلك بعد اختبارات في البر والبحر.

ولفت المدير إلى أن الاختبارات على نظام الرؤية كانت متعددة من خلال تركيبه على أبراج المركبات والعربات المصفحة، حيث تم مراقبة عمله في ظروف مناخية مختلفة وكذلك خلال نهارا وليلا، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهل من عمل القوات المسلحة ويعزز من قدرات البلاد الدفاعية عبر إسقاط المسيرات المختلفة.

