أعراض التسمم الوشيقي.. تعرف عليها

قال الدكتور فلاديمير نيكيفوروف، أخصائي الأمراض المعدية، إن التسمم الوشيقي، هو مرض معدي تسببه سموم البكتيريا الوشيقية، وفقا لما نشرته مجلة بابل للعلوم الطبية.

وأشار الطبيب إلى أن الأعراض الأولى للإصابة بالتسمم الوشيقي هي ضبابية وازدواجية الرؤية ويجب فور ظهور هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه للمصاب لحين قدوم سيارة الإسعاف إعطائه كمية كبيرة من الماء إذا كان لا يعاني من مشكلة وضعف في البلع ومساعدته في التقيؤ.

والتسمم الوشيقي هو مرض نادر نسبيا ولكنه خطير وعادة ما يكون سبب التسمم هو استهلاك السموم العصبية النشطة للغاية وسموم البوتولينوم التي تدخل الجسم عند تناول الأطعمة التي لم تعالج بصورة صحيحة أو عن طريق تلوث الجرح بالبكتيريا (التسمم بالجروح).