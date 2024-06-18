بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 أخرين بحادثي تصادم في البحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز وادي النطرون وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم بزراعي البحيرة

وقع حادث مروع على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح متفرقة في أجزاء مختلفة من أجسادهم. تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر الدوار العام، بينما نُقل المصابون لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والضحايا هم كلًا من:" م.ال، 56 عامًا، زال.ط، 65 عامًا، ح.م، 11 عامًا، ا.م، 8 سنوات"، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وفيما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من :" ا.س، 30 عامًا، ز.م، عامان، م.ز، 40 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

إصابة 6 أشخاص بحادث إنقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

وشهد الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، في الكيلومتر 80، إنقلاب سيارة مع نفسها أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات في أجزاء مختلفة من أجسادهم، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

و المصابون، هم كلًا من:" ا.م، 46 عامًا، م.ذ، 42 عامًا، ن.ا، 15 عامًا، ا.ا، 7 سنوات، ا.ا، 10 سنوات، وع.ا، 14 عامًا"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، رفع حالة الطواريء القصوي في المستشفيات التابعة للمديرية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وتوفير كافة المستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطواريء بالمستشفياتن مع تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوي من المواطنين خلال إجازة العيد.

وأكد وكيل الوزارة، أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من خلال الحملات علي المستشفيات لمتابعة انتظام العمل.