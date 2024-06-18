إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في الفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، ما أسفر عن إصابة 7 اشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي محملة بالركاب، على طريق القاهرةأسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص في الحادث، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.