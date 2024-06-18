التموين: حملات يومية على الأسواق والمخابز

كشفت الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام وزارة التموين عن قيام مديري المديريات بالمحافظات، بتسيير حملات يومية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود.

واشارت الإدارة إلى أنه يتم متابعة عمل المخابز يومياً للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، وكشفوا عن توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج الخبز للمواطنين.

وأضاف مديري المديريات انه تم انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة الى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ، واسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد علي رفع تقرير يومي الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع، وكشف التقرير عن انتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال: إن هناك متابعة يومياً مع مديري المديريات الحالة التموينية، للتأكد من توافر الخبز والسلع، وأيضا يتم متابعة تسيير الحملات يومياً لضبط الأسواق، والتأكد من عمل المخابز وانتاجها خبز مطابق للمواصفات.

كما أكد “كمال” أنه لم تصل إي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، و أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية علي كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.