رئيس المجلس الأوروبي: لا اتفاق حول توزيع المناصب العليا بمؤسسات الاتحاد

نفى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، توصل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ففي الاجتماع غير الرسمي مساء أمس الاثنين إلى اتفاق لتوزيع المناصب القيادية في مؤسسات التكتل الموحد للدورة التشريعية 2024-2029.

وقال المسئول الأوروبي -في تصريح صحفي وفقا وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء- "لقد استمعنا إلى رئيسة البرلمان الأوروبي وكذلك أورسولا فون دير لاين، التي شاركتنا بعض الأفكار حول مستقبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لقد كانت فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر والتحضير للمجلس الأوروبي المقرر انعقاده في بروكسل الأسبوع المقبل معربا عن أعتقاده بأن النقاش يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يوجد اتفاق الليلة".

وتابع ميشيل "أعتقد أنه من واجبنا الجماعي أن نتخذ قرارًا بنهاية شهر يونيو الجاري، ويتعين على الزعماء الـ27 أن يعملوا بجد لضمان التوصل إلى اتفاق" بشأن توزيع المناصب العليا والأجندة الاستراتيجية للتكتل الموحد في الدورة التشريعية المقبلة.

ووفق ميشيل، فإن اللقاء غير الرسمي أمس، كان واضحا منذ البداية أن الهدف منه لم يكن اتخاذ قرار، بل “الاستماع إلى الجميع، مما يضمن “الشفافية” في عملية صنع القرار.

