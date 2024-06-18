الثانوية العامة 2024.. بدء أعمال كنترول رصد الدرجات غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإنتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، وذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الاربعاء الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار، تم الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويبلغ عدد الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.