في ثالث أيام عيد الأضحى.. محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة للنظافة والإشغالات بالمحلة "صور"

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الاضحى المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع المحافظة والتي شملت حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينه زفتى، مركز ومدينة السنطه، مركز ومدينة كفر الزيات.

وقام المحافظ صباح اليوم ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، بجولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع حي اول وثان ومركز ومدينة المحلة، للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الاضحى المبارك.

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع .

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك و تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين ، والتقاط الصور التذكارية.

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