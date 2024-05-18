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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لمتهمة بخلية المنيا الإرهابية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت علي متهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية بالسجن المشدد ١٥ سنه وذلك لما نسب اليها من اتهامات

وجهت النيابه للمتهمخ تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

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