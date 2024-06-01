ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عضو بالجماعة المحظورة في الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ووحدة مباحث مركز شرطة طاميه، من مداهمة وضبط وكرًا يديره اثنان لهما معلومات جنائية من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، للاتجار في الأسلحة النارية، يقودها أحد أعضاء الجماعة المحظورة، وبيعها للخارجين على القانون، ومقيمان بدائرة مركز شرطة طاميه، يديران ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمسكنهما بدائرة المركز.. وتم ضبط المتهمان، وبحوزتهما عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع.

البداية عندما وردت معلومات للنقيب محمد طارق البوشي معاون مباحث مركز شرطة طاميه، والتي أكدتها تحريات مباحث المركز بإشراف العميد هاني تعيلب رئيس بحث فرع شرق الفيوم، مفادها قيام كلًا من المدعو "عصام س. ع أ" سن 34 سنة عامل، والمدعو "محمد ع . أ . ا" 48 سنه عامل، مقيمان بدائرة المركز بمزاولة نشاطاً إجرامىًا فى مجال الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذان من محلهما الكائن بقرية دار السلام بطاميه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

و كلف اللواء حسام أنور مدير البحث الجنائي بعد إخطار اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتقنين الإجراءات بإعداد مأمورية يقودها الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طاميه والنقيبان محمد طارق البوشي وحسام عبد السميع معاونا وحدة مباحث المركز، بمعرفة المقدم محمد ثروت مفتش مباحث المركز، والتي إٍستهدفت الورشة المشار إليها، وضبط ورشة مخصصة لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها كمية من الأسلحة النارية.

وضبط بالمكان الآتى:- ( 10 أسلحة نارية محلية الصنع ،ـ 10 فرد خرطوش مخلي عيار 12 ـ بندقية رصاص انجليزي الصنع عيار 12 ـ 8 طلقات خرطوش عيار 12 ـ 2 طلقة خرطوش ـ عيار 16 3 فوارغ طلقات خرطوش عيار12 ـ فارع خرطوش عيار 16ـ وبعض الأدوات الخاصة بالتصنيع، كالتالي: 2 هيكل حديدي لسلاح ناري فرد خرطوش معدة للتصنيع ـ 2 دبشك بندقية خرطوش ـ 14 عتلة سقاطة ـ مثقاب كهربائي كبير الحجم ـ ماتور جلخ للقطع والسنفرة ـ مايكينة لحام صغيرة الحجم ـ منحلة كبيرة الحجم مثبته بالمنضدة الخاصة بها ـ 10 أسطوانة تقطيع مختلفة الأحجام ـ 2 شاكوش ـ 2 صفيحة منشار ـ 6 مبرد ـ 4 مفك ـ 4 كناشة ـ 3 أزميل ـ 2 زاوية مقاس ـ 26 بنطة لحام ـ 2 مفتاح عادي ـ 16 بنطة مثقاب حديدية مختلفة المقاسات ـ اسطوانة غاز ـ منجلة حديدية 2 مقاس حديد ـ اسطوانة غاز مثبت بها لمبة لحام اكسجين .

وتبين أن المتحري عنهما بمعرفة النقيب محمد البوشي معاون مباحث المركز هما محمد علي أحمد السيد مقيم سابق إتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة انضمام لجماعة محظورة والقضية رقم 9578 لسنة 2006 جنح طاميه التهمة ايصال أمانة،، والمتهم الثاني عصام سيد علي أحمد سبق إتهامه في القضية رقم 6010 لسنة 2019 اداري طاميه سلاح ناري .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفيش اقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والأدوات المضبوطة المستخدمة في صناعتها وأنهم يمارسون نشاطا اجراميا في مجال تصنيع وبيع الأسلاحة النارية محلية الصنع، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، حائزي وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة.

