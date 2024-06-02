كما انفردت البوابة.. اجتماع وزير الرياضة ومدرب المنتخب ومحمد صلاح

كما انفردت البوابة فى 29 مايو الماضي، بنشر الجلسة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث جمعت محمد صلاح كابتن منتخب مصر مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة على هامش مران الفراعنة استعدادًا للقاء بوركينا فاسو.

https://www.albawabhnews.com/5013069

وجاء هدف وزير الرياضة من الجلسة هو تصفية الأجواء بين الطرفين وإخماد الفتنة التي نشبت بين الطرفين مع إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تولي التوأم القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وتناول الاجتماع المصارحة والمكاشفة بين الطرفين لكل ما اثير خلال الفترة الماضية وتوضيح وجهات النظر من أجل تصفية الأجواء بين الطرفين والصلح بينهم وفتح صفحة جديدة من أجل التركيز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

شهد المران مشاركة الـ ٢٦ لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي ومحمد عواد ومهدي سليمان ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا والدكتور إيهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.