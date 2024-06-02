الجيش الأوكراني: القوات الروسية تكثف القصف المدفعي على عدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية تنشط حاليا في قطاعات بوكروفسك وكوراخوف وسيفيرسك، مع تكثف القصف المدفعي الروسي على مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وستارا ميكولايفكا، وستودينوك، وستارا هوتا.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية تواصل قصف منطقة خاركوف بالقنابل الجوية الموجهة من داخل الأراضي الروسية، حيث استهدفوا مدينة فوفشانسك بقنبلة جوية موجهة، ومنطقة ليبتسي بثلاث قنابل جوية موجهة.

وفي قطاع كوبيانسك، هاجمت القوات الروسية مدينة بوروفا بقنبلتين جويتين موجهتين، بينما في قطاع ليمان تم قصف المنطقة بقنبلتين جويتين موجهتين، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة أخرى على شوروف، واثنتين أخريين على رادكيفسكي بيسكي.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية كثفت هجماتها في قطاع سيفيرسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتجري حاليا 6 اشتباكات قتالية في مناطق ايفانو داريفكا وروزدوليفكا، كما تم صد هجوم للعدو بالقرب من فييمكا.

وأفادت الهيئة بأنه جرت ملاحظة كثافة أعلى للهجمات الروسية في قطاع بوكروفسك، حيث ارتفع العدد الإجمالي للاشتباكات القتالية منذ بداية اليوم إلى 14 اشتباكا، وتمكنت القوات الأوكرانية من صد 6 هجمات روسية بالقرب من زيلين بول ونوفوليكساندريفكا ونوفوسيليفكا بيرشا ونيفيلسكي، فيما يجري تنفيذ 8 عمليات أخرى في مناطق يفهينيفكا وسوكول وياسنوبروديفكا.

ونوهت الهيئة الأوكرانية عن أن القوات الروسية تنفذ هجمات في قطاع فريميفكا، بدعم من الطائرات الحربية، كما استخدم الجيش الروسي 10 صواريخ جوية غير موجهة في منطقة ستارومايورسكي، بالإضافة إلى 16 هجوما بالصواريخ الجوية غير الموجهة على بياتيخاتكي في قطاع أوريخيف.