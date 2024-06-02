وزير الخارجية السابق لـ قصواء: أزمة غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة

قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق، إن الدولة المصرية سعت جاهدة في خلق نوع من التوافق ليبن حماس والجانب الإسرائيلي، لافتا الى انه من غير المعتاد أن يصدر بايدن بيان بشأن الحديث عن اقتراحات إسرائيل عن الحرب، وهذا يفسر انه يوجد رغبة في اسرائيل بالوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والتفاوض.

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان الوصول لحل نزاع الحرب يؤدي إلى محاسبة نتنياهو.

وأشار إلى نتنياهو يريد ان يحمل غيره مسؤولية فشله، منوها ان دعوة الكونجرس الامريكي لنتنياهو لا يعني الترحيب به، وبايدن لا يريد أي توتر في هذه اللحظة الفارقة قبل الانتخابات الأمريكية القادمة.

وواصل وزير الخارجية السابق، أن أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة.

واختتم أننا نؤيد الوصول لأي حل يضمن وقف إطلاق النار، لحقن الدماء، حتى لو بإطلاق سراح الرهائن وتبديلهم، ولكن يجب أن يكون هناك ضمانات بوقف الحرب.