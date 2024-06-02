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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية: لم يتغير وضع زيلينسكي بالنسبة لواشنطن بعد انتهاء ولايته

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تغير موقفها بشأن وضع فلاديمير زيلينسكي على الرغم من انتهاء فترة ولايته الرئاسية وتجاهل الانتخابات في أوكرانيا.

وقالت الخارجية ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة بشأن وضع زيلينسكي، بالنظر إلى أن فترة ولايته الرئاسية قد انتهت ولم تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد في أوكرانيا؟: "نذكركم بتعليقات المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، بتاريخ 25 مارس الماضي".

واستشهدت وزارة الخارجية بنص خطاب ميلر في 25 مارس الذي قال فيه في تعليقه على انتهاء صلاحيات زيلينسكي الرئاسية الوشيكة في ذلك الوقت، إن "الولايات المتحدة ترى أنه من الصعب إجراء انتخابات في أوكرانيا في ظروف الصراع وهذه القضية. ينبغي حلها من قبل سكان البلاد"، وفق موقع روسيا اليوم.

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو الماضي وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقال زيلينسكي إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

الخارجية الأمريكية واشنطن روسيا فلاديمير زيلينسكي