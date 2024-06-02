فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات في البيرة وجنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات اقتحمت الحي دون تسجيل اعتقالات أو مواجهات حتى وقت إعداد الخبر.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية جلبون شمال شرق جنين واستولت على منزل، كما نصبت عدة حواجز عسكرية. كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر وقرية العطارة جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون، حيث نصبت عدة حواجز متنقلة داخل القرية، وقام الجنود بإيقاف المركبات وتفتيش هويات المواطنين، وسط إطلاق مكثف للقنابل الضوئية، واستولت على منزل يعود للمواطن عماد إبراهيم أبو الرب.

وفي نفس السياق، شنت القوات حملة تمشيط وتفتيش في بلدة سيلة الظهر وقرية العطارة دون تسجيل أي اعتقالات.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.