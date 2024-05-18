تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض بكفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة، بتكلفة 100 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق

، بالإضافة إلي الخدمات، حيث تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات، وجارى الإنتهاء من التشطيبات، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

قال محافظ كفرالشيخ، أن العمل جارٍ لإستكمال أعمال التنفيذ طبقًا للخطة والجدول الزمني المحدد، في إنشاء محكمة الرياض الجديدة، والتي تأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضى، وتسريع إجراءات التقاضى، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لإستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى المحكمة الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لإنتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.