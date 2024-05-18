الشهادة الإعدادية 2024| إيقاف رئيس لجنة بالمنيا وإحالته للتحقيق

قرر حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، تغيير رئيس لجنة إعدادية بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بإدارة مطاي التعليمية وإحالته للتحقيق.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد تلقى تقريرا من غرفة عمليات المديرية بوجود مخالفات في إحدى لجان امتحانات الإعدادية التابعة لإدارة مطاي التعليمية مما يستوجب اتخاذ ما يلزم قانونا.

على الجانب الآخر لم ترصد غرفة عمليات المديرية أي مخالفات أخرى وتسير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا بانتظام.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد شكل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى، وأن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.