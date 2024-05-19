برشلونة يواصل انتصاراته أمام فاليكانو ويحسم وصافة الدوري الإسباني

واصل فريق برشلونة مسيرة الانتصارات في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزا كبيرا على رايو فاليكانو بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 37 من "لاليجا".

لم يضيع برشلونة الوقت، حيث افتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة، عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 72، عن طريق الإسباني بيدري.

ولم يكتف بيدري بتسجيل هدف واحد، بل عاد وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 75، ليكمل الثلاثية، ويؤكد على فوز فريقه المستحق.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في المركز الثاني، ليضمن الوصافة رسميًا، ويشارك في كأس السوبر الإسباني لمواجهة أتلتيك بلباو، بطل كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر، لينهي الموسم في مركزه الحالي.