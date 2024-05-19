ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برشلونة يواصل انتصاراته أمام فاليكانو ويحسم وصافة الدوري الإسباني

برشلونة ورايو فاليكانو
برشلونة ورايو فاليكانو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فريق برشلونة مسيرة الانتصارات في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزا كبيرا على رايو فاليكانو بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 37 من "لاليجا".

لم يضيع برشلونة الوقت، حيث افتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة، عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 72، عن طريق الإسباني بيدري.

ولم يكتف بيدري بتسجيل هدف واحد، بل عاد وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 75، ليكمل الثلاثية، ويؤكد على فوز فريقه المستحق.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في المركز الثاني، ليضمن الوصافة رسميًا، ويشارك في كأس السوبر الإسباني لمواجهة أتلتيك بلباو، بطل كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر، لينهي الموسم في مركزه الحالي.

برشلونة الدوري الإسباني رايو فاليكانو مسيرة الانتصارات