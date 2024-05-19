ملك الأردن يحذر من خطورة العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع الخطيرة في غزة، بحسب وكالة "بترا".

وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرًا من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وجدّد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في القطاع، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون أية عوائق أو تأخير.

كما أكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، مثمنا دعم إيرلندا لوقف إطلاق النار في غزة، وجهود تحقيق السلام وفقًا لحل الدولتين.

وقدّم خلال الاتصال التهنئة لـ"هاريس" بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في أيرلندا.