ملحمة مثيرة.. فياريال يسقط ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

شهد ملعب "لا سيراميكا" مساء اليوم، الأحد، ملحمة مثيرة بين فياريال وريال مدريد، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 4-4، في إطار الجولة 37 من الدوري الإسباني "لاليجا".

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 14، عن طريق أردا جولر بعد تمريرة حاسمة من إبراهيم دياز.

لم يستسلم فياريال، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 39، من رأسية مميزة لل挪威ي ألكسندر سورلوث بعد عرضية من فالديلامار.

سرعان ما عاد ريال مدريد إلى المقدمة، حيث سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد صناعة من ابراهيم دياز.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، نجح أردا جولر في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، بعد صناعة من لوكاس فاسكيز.

دخل فياريال الشوط الثاني بمعنويات عالية، ونجح في تقليص الفارق إلى هدف واحد، بعدما سجل سورلوث الهدف الثاني له في الدقيقة 48.

لم يتوقف سورلوث عند هذا الحد، بل واصل تألقه وسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 52 و 56، ليكمل سوبر هاتريك مذهل وينقذ فياريال من الهزيمة.

حاول ريال مدريد بكل قوته في الشوط الثاني قلب النتيجة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 4-4، ويحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة.