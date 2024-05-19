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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طبيب الزمالك: فحوصات طبية لأحمد حمدي خلال ساعات

حمدي
حمدي
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قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم.
وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت  باستاد القاهرة الدولي.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

محمد أسامة أحمد حمدى كدمة في الركبة الكونفدرالية