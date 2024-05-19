إنتر ميلان يُتوج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي بعد التعادل مع لاتسيو

حسم فريق إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي رسميًا للمرة الـ20 في تاريخه، بعد تعادله مع لاتسيو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من منافسات "الكالتشيو".

دخل إنتر ميلان المباراة وهو متوج بلقب الدوري بعد فوزه على ميلان في الجولة الماضية، لكنه كان حريصًا على تأكيد ذلك رسميًا أمام جماهيره في ملعب "جوزيبي ميتزا".

واجه إنتر صعوبة كبيرة في اختراق دفاع لاتسيو المنظم، لكنه نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 87، ليُحسم النتيجة ويُتوّج بطلاً للمسابقة.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، حيث عجز كلا الفريقين عن هز شباك الآخر، ونجح دايتشي كامادا في كسر الصمت، بتسجيله هدفًا لفريق لاتسيو في الدقيقة 32.

وفي الوقت الذي كان فيه لاتسيو قريبًا من تحقيق الفوز، نجح دينزل دومفريس في إدراك التعادل للإنتر في الدقيقة 87.

حسم التعادل النتيجة، ليُتوّج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه.

